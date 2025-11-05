Sin acuerdo para ampliar el permiso de duelo: sindicatos dicen que CEOE se niega a asumir coste

El Ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme no han logrado cerrar con acuerdo la negociación sobre la ampliación en hasta 10 días del permiso retribuido por fallecimiento, aunque seguirán negociando en las próximas semanas, en un nueva reunión que se producirá antes de finalizar el mes. La secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, ha afirmado, a la salida de la reunión, que las partes "están lejos de alcanzar un acuerdo" por la actitud de la patronal, que se encuentra en una posición de "bloqueo". "Puntos de consenso, de momento no hay ninguno con las organizaciones empresariales, puesto que los diez días que se plantean, las organizaciones empresariales han dejado claro que no pueden asumirlo y que las empresas no están dispuestas a asumir el coste de lo que supondría estos diez días del permiso retribuido por fallecimiento", ha subrayado Ruiz.(Fuente: UGT)