Acuerdo provisional entre Irán y EEUU: Claves del pacto y reacciones internacionales

Madrid, 15 de junio de 2026. Tras varios días de negociaciones, Estados Unidos e Irán han anunciado un acuerdo provisional de paz que incluye un alto el fuego inmediato en todos los frentes, incluido Líbano, y la reapertura del estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado el levantamiento inmediato del bloqueo naval en Ormuz. Por su parte, el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, ha confirmado el acuerdo y ha asegurado que Washington aceptó varias de las condiciones planteadas por Teherán. Un anuncio que no ha tardado en generar reacciones internacionales. En una declaración conjunta, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia han celebrado el anuncio y han considerado "esencial" la reapertura urgente del estrecho de Ormuz con libertad de navegación y sin restricciones. Por su parte, también Bruselas ha respaldado el acuerdo, pidiendo una aplicación rápida y completa del pacto y confiando en que abra la puerta a nuevas negociaciones sobre la seguridad regional y el programa nuclear iraní. (Fuente: Europa Press, CCTV+, ONU, EBS, X)