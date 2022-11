Continúa el juicio contra M.M.C., la mujer acusada de parir a su bebé, embolsarlo y ocultarlo en el almacén del bar donde trabajaba en Albacete, quien este martes ha negado los hechos y ha asegurado no saber lo que estaba pasando: "Pensaba que me estaba muriendo, solo veía sangre, tripas y una bola de pelo, pero no tenía forma de bebé".(Fuente: Imágenes Cedidas)