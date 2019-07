Publicado 18/07/2019 16:23:46 CET

Cargando el vídeo....

El portavoz de Adelante Andalucía en la comisión de Hacienda, José Luis Cano, ha asegurado que la consulta de Unidas Podemos a las bases es "poco afortunada" y "no ayuda a la reflexión" sobre la relación del partido con el PSOE y señalando que lo "más importante" no son los ministros de Podemos en el Gobierno de Sánchez sino que este Ejecutivo "gire a la izquierda" aunque apunta a que Sánchez "no quiere hacerlo".