Adif discrepa de la Guardia Civil sobre la rotura de la vía en Adamuz 22 horas antes

Madrid, 13 de abril de 2026. El presidente de Adif, Pedro Marco, ha asegurado que la Guardia Civil no interpretó bien los tecnicismos en los que se basa para concluir que el carril de Adamuz sobre el que ocurrió el accidente del pasado 18 de enero ya estaba roto desde 22 horas antes. "Hay un nivel de tecnicismo tal, que evidentemente yo creo que no está bien interpretado", ha señalado este lunes en una rueda de prensa en alusión al informe de la Guardia Civil que apuntaba a que los sistemas de Adif detectaron una caída de tensión 22 horas antes que explicarían la rotura de carril. (Fuente: Guardia Civil/ Europa Press)