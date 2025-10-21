AECC reclama integrarse institucionalmente como Observador en el Comité Técnico de Cribados

La directora general de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Isabel Orbe, ha reclamado que la asociación sea integrada institucionalmente como Observador en el Comité Técnico de Cribados de Cáncer, al tiempo que ha exigido a las diferentes administraciones públicas más datos, transparencia y coordinación para garantizar la seguridad del paciente, tras conocerse los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía y la negativa de las CCAA a aportar los datos al Ministerio de Sanidad.