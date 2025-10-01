La AECC reconoce "preocupación" por las demoras en la detección precoz del cáncer de mama

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Sevilla, Jesús Maza, ha reconocido este miércoles "cierto grado de preocupación" por las demoras que se han constatado hasta el momento en la realización de pruebas dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama.En declaraciones a los medios en el acto de presentación de la campaña de difusión de la aplicación Iguales en igualdad, Maza ha defendido el programa ya que la detección precoz, a su juicio, es "el mejor antídoto y vacuna contra el cáncer". "Que se produzcan retrasos en ese proceso de detección nos preocupa", ha subrayado, al tiempo que ha valorado que la Consejería de Salud y Consumo esté recabando datos para "corregirlo cuanto antes".