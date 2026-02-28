Premios Goya 2026 | Gala en directo: alfombra roja, premios y ganadores de la 40 edición

Gala de los Premios Goya 2026, en directo - EUROPA PRESS

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 40 edición de los Premios Goya se celebra este sábado 28 de febrero en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), en una gala que reunirá a algunas de las principales figuras del cine español y que estará presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini.

Más de 60 profesionales participarán en la ceremonia como entregadores de premios, entre ellos actrices y actores como Rossy de Palma, Laia Costa, Nathalie Poza, Natalia de Molina, Paco León, Eduard Fernández o Diego Luna, así como cineastas como J.A. Bayona.

La gala, en la que se entregarán treinta estatuillas -incluidos el Goya de Honor para Gonzalo Suárez y el Goya Internacional para Susan Sarandon-, comenzará a las 22.00 horas, con alfombra roja desde las 19.25.

Sigue en directo la gala de los Goya 2026: