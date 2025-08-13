AEMET informa de que el pasado martes 12 de agosto fue el día más cálido de la ola de calor

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de que el pasado martes 12 de agosto fue el día más cálido de toda la ola de calor. En total, 165 estaciones de la red de la AEMET superaron o igualaron los 40 grados y tres sobrepasaron los 45 grados, en Badajoz, Tablada en Sevilla y El Granado en Huelva. Respecto al pasado mes de julio, la AEMET ha publicado el balance climático del séptimo mes del año, donde la temperatura media en la España peninsular fue de 23,8 grados, un valor que supera en 0,7 grados el promedio. Sin embargo, tal y como ha señalado la agencia, los últimos días del mes registraron unas temperaturas por debajo de lo normal.(Fuente: Europa Press / POPULAR TV MURCIA)