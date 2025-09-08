Afectados por la dana celebran el inicio del curso escolar aunque "en aulas prefabricadas"

La presidenta del AMPA del IES Berenguer Dalmau de Catarroja (Valencia), Yolanda Morales, indicaba que es una "ilusión" que los niños y niñas puedan volver a su colegio tras casi once meses después de la dana que asoló la provincia de Valencia. Los alumnos estudiarán "en aulas prefabricadas", y señala que empezar las clases en estas aulas es "un logro" teniendo en cuenta "de dónde venimos". Los padres y madres del Colegio Vil·la Romana de Catarroja (Valencia) también han vivido con "emoción" aunque señalaban que "faltan cosas por hacer", pero volver a su colegio es "maravilloso".