La Agencia Digital de Andalucía dispondrá de casi 2.600 millones de euros hasta 2030

El Consejo de Gobierno toma conocimiento este miércoles del plan de actuación de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) hasta 2030, con una inversión prevista cercana a los 2.600 millones de euros. Gracias a la labor de esta agencia, se ha podido agilizar la tramitación de más de 2,8 millones de expedientes desde 2022.Así lo ha adelantado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en la clausura del encuentro ABC IBM Techonology Day, en la Galería de ABC en Sevilla, en el que ha señalado que Andalucía está "a la cabeza en transformación digital" y que el sector tecnológico es ya el "tercer motor de la economía andaluza" tras el campo y el turismo.