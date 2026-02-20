Una agente de la Policía Canaria denuncia a cuatro mandos, citados como investigados a declarar

Madrid, 20 de febrero de 2026. Una agente de la Policía Canaria ha denunciado a cuatro mandos, citados en calidad de investigados para prestar declaración en la plaza Nº4 del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria. Así lo ha informado la Consejería regional de Seguridad, si bien no especifica por qué presuntos delitos han sido llamados a declarar los efectivos. Ante esta situación, explica la consejería, la Dirección General de Seguridad ha abierto información reservada a cuatro mandos del Cuerpo General de la Policía Canaria después de que las citaciones se recibieron el 10 de febrero en el correo electrónico del citado cuerpo policial, siendo trasladadas por su contenido a la Unidad de Planificación a Asuntos Internos. (Fuente: Gobierno de Canarias/ Europa Press)