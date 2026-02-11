Agricultores andaluces trabajan entre el lodo para salvar sus cultivos tras el temporal

Un agricultor de la localidad sevillana de Lebrija, perteneciente a la comarca del Bajo Guadalquivir, Benito Guerrero, ha explicado que Andalucía no está acostumbrada a la consecución de borrascas que ha sufrido, toda vez después del período de sequía que arrastraba el campo andaluz en esta zona con sus correspondientes "pérdidas económicas que ha costado superar" y ha lamentado que ahora se encuentran "con todo lo contrario", ya que tienen "pérdidas importantes por el tren de borrascas que nos ha venido y la consecución de temporales de viento, agua y humedad, y la falta de luz solar, que nos está machacando los cultivos".