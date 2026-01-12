Agricultores y ganaderos alaveses pretenden ampliar protestas en la A-1 hasta este miércoles

La Asociación Treviño y Álava por el Campo, Ataca, ha manifestado su intención de extender sus protestas en contra del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur hasta el próximo miércoles, para ocupar durante los dos próximos días el carril derecho de la autovía A-1 a la altura de la localidad de San Román de Millán, en ambos sentidos, entre las 8.00 y las 18.00 horas.Así lo ha asegurado este lunes su presidente, Raúl Beitia, quien ha cuestionado el impedimento de la Ertzaintza para llevar a cabo este lunes la movilización que tenían prevista, ya que "estaba comunicada tanto a la Subdelegación del Gobierno como a la policía autónoma".