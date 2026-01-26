Los agricultores salen a la calle para protestar por el acuerdo entre la UE y Mercosur

El presidente de la Asociación de Agricultores Independientes Valencianos, Víctor Pascual Viciedo, y el presidente de la Asociación de Productores Independientes de la Ribera, José Ramon Pous, manifestaban su disconformidad con el acuerdo comercial firmado por la Unión Europea y Mercosur, paralizado por el Parlamento Europeo que lo ha enviado al Tribunal Superior de Justicia (TJUE). La protesta ha vuelto a sacar a los tractores por las calles de la ciudad de Valencia para pedir que se paralice porque es "perjudicial" para los agricultores y para los propios consumidores.