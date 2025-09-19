Albares apela a los socios a aprobar las sanciones a Israel propuestas por Bruselas

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha insistido este viernes en la necesidad de que los Veintisiete den luz verde al paquete de sanciones propuesto por Bruselas respecto a Israel, esgrimiendo que no van contra la existencia del Estado judío sino contra la guerra. Así lo ha hecho en declaraciones a la prensa en Egipto, donde acompaña a los Reyes en su visita de Estado, después de que la víspera el canciller alemán, Friederich Merz, señalara que Alemania aún no ha decidido si avalará la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación con Israel.(Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores)