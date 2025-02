El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado al PP que si no tiene intención de apoyar al Gobierno en su política exterior al menos "no estorbe", después de que los 'populares' hayan puesto en tela de juicio su capacidad de promover la democracia fuera de España cuando no lo hacen dentro y hayan criticado el rol del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.(Fuente: Congreso)