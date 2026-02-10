Albares recalca que España no permitirá la "partición de facto" de Palestina

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha recalcado que España no permitirá que se produzca una "partición de facto" de Palestina, condenando una vez más la política expansionista de Israel y reiterando que la única solución al conflicto en Oriente Próximo pasa por los dos estados. Albares ha recibido este martes de manos del embajador palestino, Husni Abdel Wahed, la Estrella al Mérito de la Orden del Estado de Palestina que le ha concedido el presidente palestino, Mahmud Abbas, en un acto que ha tenido lugar en la Casa Árabe, en Madrid.