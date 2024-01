AlbiachHardRockMO

La presidenta de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha hecho referencia al proyecto del Hard Rock y de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona. Albiach ha reforzado que "se tiene que decir que no a todas las macroinfraestructuras" que, según ella, hipotecan el futuro de Catalunya. "Ya detuvimos una vez la ampliación del aeropuerto de El Prat y lo volveremos a hacer", ha alertado, y ha añadido que lo harán conjuntamente con las entidades sociales. Ha destacado que ante estas medidas no hay que plantear un enfrentamiento entre progreso y ecologismo, sino que "no habrá progreso sin ecologismo".(Fuente: En Comú Podem)

