Alcalde de Adamuz (Córdoba) no olvidará las imágenes "dantescas" que ha visto

El alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Ángel Moreno, que llegó este domingo por la tarde al lugar del siniestro ferroviario ocurrido en su municipio, poco después de que se produjera y acompañado de la Policía Local, ha dicho estar "orgulloso" de la intervención de sus vecinos, auxiliando y ayudando en lo que podían a los pasajeros de los trenes afectados. Sin embargo, según ha lamentado, tampoco podrá olvidar las imágenes "dantescas" que presenció al llegar al lugar del accidente, ante el que, según ha subrayado, "actuamos con rapidez, dentro de nuestros medios, con absoluta rapidez. Movilizamos a Protección Civil" y a los vecinos, a partir de que recibió "la llamada del 112" sobre el siniestro y sus consecuencias, "que se preveía que era importante, y que se pusieran los medios a disposición".