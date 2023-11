El alcalde se aferrará a "cualquier resquicio legal" para evitar la nueva gasolinera

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha afirmado que desde el gobierno municipal están tratando de encontrar alguna forma legal para que no se lleve a término el proyecto de construcción de la gasolinera en la avenida Iker Casillas con la calle de Benito Pérez Galdós, que se encontraron al llegar a la Alcaldía. "A día de hoy no está la licencia todavía concedida. Nosotros estamos tratando de agarrarnos a cualquier resquicio legal para tratar de no dar esa licencia porque no nos gusta la gasolinera ahí, pero tendremos que hacer al final lo que lo que la normativa nos indica claro", ha explicado Bautista en una entrevista concedida a Europa Press.

Más información Móstoles

PP