El alcalde de Chicago firma una orden ejecutiva para poder juzgar las actuaciones del ICE

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha firmado este viernes una orden ejecutiva para que la policía de la ciudad estadounidense pueda investigar las actuaciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en vistas a que puedan ser procesados, una acción que responde a las recientes críticas que han suscitado los efectivos federales por la extralimitación en sus operaciones en el estado de Minnesota, donde han acabado con la vida de Renee Good y Alex Pretti.(Fuente: The White House/X/ICE)