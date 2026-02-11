El alcalde de Sevilla acusa al Gobierno de “inventarse un puente” tras condena por la SE-40

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha acusado este miércoles al Gobierno, tras conocer que el juzgado de primera instancia número 44 de Madrid ha condenado al Ministerio de Movilidad y Transportes a indemnizar con más de 57 millones de euros a las adjudicatarias del túnel de la SE-40, descartado por el Ejecutivo central alegando su alto coste, de "inventarse un puente". Además, ha manifestado que, a su juicio, la Administración estatal deberá abonar el importe por "un capricho", al haberse decantado por la construcción de un puente que atravesase el Guadalquivir.