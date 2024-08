El alcalde de Sevilla lamenta que la ampliación de la Feria "no podrá ser una realidad en 2025"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha lamentado que la ampliación de la Feria de Abril para albergar 300 nuevas casetas "no podrá ser una realidad en 2025", debido al bloqueo que los grupos de la oposición han mantenido con respecto al presupuesto del presente año y que finalmente entró en vigor el pasado 8 de agosto tras resolverse en sesión extraordinaria las alegaciones presentadas al mismo.Así lo ha manifestado el primer edil en el Consistorio hispalense en una entrevista concedida a Europa Press, en la que además ha explicado que la ampliación de la feria tendría dos fases, y en este sentido ha recordado que "se planteó que en esta Feria de 2025 podría estar ejecutada una primera fase", pero, "desgraciadamente, no hemos tenido presupuesto y no hemos podido invertir", ha incidido.

Leer más acerca de: Feria de Abril