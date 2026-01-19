Alcaldesa Almadén rebate a Junta sobre el plan de Mayasa para el pueblo

La alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, ha salido al paso de las declaraciones del vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, respaldando los planes que la empresa pública Mayasa tiene para la localidad, ya que según su versión, la información trasladada a los ayuntamientos de la comarca por parte del propio presidente de la entidad desvelan que lo previsto no supone el incremento de puestos de trabajo, ya que mantendrían una plantilla igual a la existente en la actualidad, de 41 trabajadores.