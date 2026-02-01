Alcaldesa de Mos: "En el medio de todo este dolor, creo que es una buena noticia"

La Guardia Civil ha localizado, a expensas de su "inmediata detención", al presunto autor del crimen machista por el que falleció una vecina de Mos (Pontevedra) después de que este, quien era su expareja, huyese tras supuestamente agredirla con un arma blanca. La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, también se ha hecho eco de la localización del paradero del presunto agresor. "En el medio de todo este dolor, creo que es una buena noticia", ha trasladado a los medios de comunicación antes del comienzo del minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento este domingo, que han secundado alrededor de un centenar de personas.