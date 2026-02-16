Ayuso cesa al consejero de Educación Emilio Viciana y nombra en su lugar a Mercedes Zarzalejo

Archivo - La diputada del PP en la Asamblea, Mercedes Zarzalejo (c), durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 20 de junio de 2024, en Madrid (España).- Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cesado este lunes al consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, que ejercía desde junio de 2023, y ha nombrado en su lugar a la exdiputada del PP en la Asamblea y vicenconsejera Universidades, Investigación y Ciencia Mercedes Zarzalejo.

De ello ha informado el Gobierno regional a través de una nota de prensa donde no especifican los motivos del relevo. El decreto con su nombramiento se publicará este martes en el Boletín Oficial regional (BOCM).

((HABRÁ AMPLIACIÓN))