Aldama reconoce que llamaban a Sánchez "el uno" y que a Ábalos, "el jefe"

Madrid, 29 de abril de 2026. El empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha relatado en su declaración como acusado en el juicio del Tribunal Supremo que, en las conversaciones que mantenía con Koldo García, llamaban al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "el uno" y que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, era para ellos "el jefe". También ha dicho que en una ocasión, estando en México, el entonces asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes le pidió unas "señoritas" para que el ministro "se relajase". "Primera y única vez que yo pago las señoritas al señor Ábalos", ha dicho. (Fuente: Tribunal Supremo)