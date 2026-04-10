Aldeas Infantiles SOS reclama la no separación de hermanos en acogimiento

Madrid, 10 de abril de 2026. Con motivo del Día Mundial de los Hermanos, Aldeas Infantiles ha organizado la acción de calle #SiempreJuntos para sensibilizar sobre la importancia de que los hermanos y hermanas que crecen en acogimiento puedan permanecer juntos y poner en valor el papel esencial del vínculo fraternal en el bienestar emocional de estos niños y niñas. Más de 55.000 niños y niñas en España crecen en acogimiento porque, por diversos motivos, han perdido el cuidado de sus padres. Muchos de ellos, además, están separados de sus hermanos. En el último año, Aldeas Infantiles SOS ofreció un entorno familiar protector a 1.430 niños, niñas y adolescentes que han perdido el cuidado parental, garantizando que los hermanos puedan crecer juntos. Una experiencia inmersiva que busca generar concienciación y recordar el Derecho a crecer siempre juntos de los hermanos que viven en acogimiento.