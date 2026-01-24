Alegría: "Aragón tiene presidente a tiempo parcial y necesita una presidenta a tiempo completo"

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha asegurado que afronta la campaña para las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero "desde la proximidad y la cercanía", lo que la ha llevado a recorrer en las semanas previas más de 4.000 kilómetros y casi todas las 33 comarcas de la Comunidad, donde ha constatado una "sensación de abandono", que ha achacado a que el popular Jorge Azcón "no se ha hecho cargo de los problemas de los aragoneses". "Aragón ha tenido durante dos años y medio un presidente a tiempo parcial, y merece y necesita una presidenta a tiempo completo", ha remarcado.