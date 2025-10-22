Almeida afirma que declarar la Casa de Correos lugar de Memoria "no tiene sentido"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que declarar la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia del Gobierno regional, como Lugar de Memoria Democrática es "una operación de carácter netamente político, que no tiene sentido desde el punto de vista histórico" y carga directamente contra el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al lanzar que a él no le dan lecciones "los que reivindican la memoria de Largo Caballero" cuando "fue un golpista".(Fuente: Ayto. de Madrid)