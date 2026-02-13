Almeida califica de "chapuza" el proceso de regularización de inmigrantes

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que el proceso de regularización de personas extranjeras que anunció Pedro Sánchez "es una chapuza". "Antes de haberlo acometido, deberíamos haber hablado, desde luego, los partidos de Estado, sin ninguna duda, y en todo caso debería haber hablado no con Podemos, sino con los gobiernos de las comunidades autónomas, los gobiernos de los ayuntamientos. Es una indecencia y una indignidad democrática hurtar el debate al Congreso de los Diputados", ha denunciado.