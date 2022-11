El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha reconocido que la ciudad tiene determinados problemas en seguridad, pero "no quiere decir que no tenga unos parámetros de seguridad más que aceptables". No obstante, ha señalado que "si no se cuidan esos fenómenos, como los de las bandas latinas, podremos tener un problema serio" por lo que ha ofrecido toda la colaboración de la Policía Local a la Delegación del Gobierno, que es la competente en este asunto. (Fuente: Ayto. de Madrid)

