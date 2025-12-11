El cierre del espacio aéreo por drones en Moscú obliga al avión del primer ministro armenio a desviarse

Archivo - El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Alexei Druzhinin - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cierre del espacio aéreo por la presencia de drones desplegados por el Ejército ucraniano sobre Moscú, la capital de Rusia, ha obligado al avión del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, a desviarse hasta el aeropuerto de San Petersburgo.

La portavoz del primer ministro, Nazeli Baghdasarián, ha señalado en un mensaje difundido a través de Facebook que tanto Pashinián como su delegación --que estaba previsto que llegaran a Moscú a lo largo de la jornada-- han sido redirigidos.

La aeronave ha podido aterrizar posteriormente en el Aeropuerto Internacional de Púlkovo, en la citada localidad. Desde allí, se trasladará hasta la capital rusa, donde tiene previsto participar en el Consejo Intergubernamental de Eurasia, así como en la conferencia internacional de cooperación de ciencia y tecnología.

Las autoridades rusas han alertado de un "ataque pasivo" perpetrado por Ucrania, que habría lanzado decenas de drones. El Ministerio de Defensa de Rusia ha cifrado en 37 los drones ucranianos destruidos desde primera hora del día cuando se dirigían a Moscú, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha indicado que los equipos de emergencias se encuentran trabajando en la zona para retirar los escombros y evaluar posibles daños.