Almeida dice que solo se puso nervioso por la posible candidatura de Jorge Javier Vázquez

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido este viernes a la ministra de Industria, Comercio y Turismo y candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, que él solamente se puso nervioso "por la expectación" sobre la posible candidatura del presentador Jorge Javier Vázquez a Cibeles. "Lo que me puso nervioso es saber si Jorge Javier iba a ser el candidato del PSOE, pero la designación de Reyes Maroto no me supuso ningún tipo de shock", ha trasladado a los medios de comunicación congregados en el desarrollo urbanístico de Los Berrocales. (Fuente: Ayto. de Madrid)