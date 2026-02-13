Almeida y estudiantes debaten sobre el futuro de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mantenido este viernes un encuentro abierto con estudiantes de la Universidad de Villanueva sobre el futuro de la capital, con cuestiones sobre el problema de la vivienda, la inmigración, el impulso internacional de la ciudad o la inclusión. El centro universitario ha acogido este debate con estudiantes donde el regidor ha defendido que en tiempos de "desafección en la política" es necesario "acercarse a los jóvenes" y transmitir "un mensaje de confianza" para que sepan "la importancia también de las instituciones".