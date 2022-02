Almeida vuelve a negar el presunto espionaje a Ayuso y reivindica su versión

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reivindicado este viernes que la oposición "no ha podido acreditar" ninguna mentira sobre el presunto espionaje desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y ha reivindicado que "la verdad se identifica" con las explicaciones que ha dado hasta el momento. "Nos seguimos manteniendo firmes en ese compromiso. Llegaremos hasta el final, daremos toda la información necesaria, despejaremos cualquier duda sobre lo que ha podido pasar o no. A pesar de las acusaciones, todavía no se ha acreditado de ninguna manera que hayamos incurrido en mentira, sino avalar las informaciones que hemos manifestado. Por ahora parece que la verdad se identifica con todo lo que hemos explicado hasta el momento", ha expresado en el hemiciclo de Cibeles durante un Pleno extraordinario y monográfico sobre este presunto espionaje.(Fuente: Ayto. de Madrid)