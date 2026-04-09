Alquiler Seguro pedirá medidas cautelares ante la sanción de Consumo

Madrid, 9 de abril de 2026. Alquiler Seguro ha confirmado este jueves que pedirá medidas cautelares y recurrirá ante la Justicia la multa de Consumo de 3,6 millones de euros por prácticas "abusivas" a los inquilinos. En una rueda de prensa llevada a cabo por sus directivos y portavoces, Alquiler Seguro ha confirmado que rechaza la sanción del Ministerio de Consumo, que la recurrirá ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y que solicitará medidas cautelares, pues sostiene que se han vulnerado sus derechos fundamentales.