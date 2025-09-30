Álvarez (UGT) celebra el nuevo registro horario para acabar con los "incumplidores permanentes"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha calificado de "gran noticia" la tramitación urgente este martes en el Consejo de Ministros del proyecto de Real Decreto de registro de jornada, al tiempo que ha reclamado a la patronal que se han de cumplir "las reglas del juego" y ha advertido de que las empresas cuyos trabajadores no sobrepasan las 40 horas semanales "no tienen por qué tener miedo". "En todo caso quien tiene que cumplir a partir de ahora son los incumplidores permanentes, que son muchos, porque tres millones de horas extraordinarias que no se pagan en nuestro país cada semana son muchas horas extraordinarias y tenemos que acabar con esa situación", ha celebrado.