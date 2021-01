El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha destacado que los sindicatos han entrado en "una nueva fase" y ha reivindicado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la derogación de la reforma laboral, una acuerdo sobre las pensiones, "que no recortes", y conseguir que la crisis "no la paguemos los de siempre y miremos a las personas que no tienen nada".(Fuente: UGT)