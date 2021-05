El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes, antes de la apertura del 43 Congreso Federal de UGT, la ampliación del actual decreto de los ERTE sin "abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio", aunque ha recalcado que "depende del Gobierno". "No vamos a jugar a la prórroga porque no vamos a jugar el partido", ha avisado Álvarez sobre el planteamiento que llevarán a la reunión prevista esta semana sobre la prórroga de los ERTE, que expiran en 31 de mayo.