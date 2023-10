Álvarez (UGT) sobre una posible repetición electoral: "No iría bien para nadie"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que "confía en que no haya una repetición de elecciones" y ha advertido que, si ocurriese, "no iría bien para nadie, ni para las empresas de nuestro país, ni para la mayoría de ciudadanos" y cree que tampoco habría "grandes cambios" ante una repetición electoral. Álvarez ha indicado que todavía se tiene que culminar el proceso de los Fondos Next Generation y concluir la presidencia española en la Unión Europea donde se "van a decidir cosas importantes", algo que "no nos lo podemos perder si tenemos un proceso electoral abierto". Por ello cree que "sería bueno que haya gobierno y que esa mayoría, que parece posible, de estabilidad al país en los próximos cuatro años".