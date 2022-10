Álvarez (UGT) sobre sentencia del Supremo: "Juzga un hecho en particular"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que espera conocer más en detalle la sentencia del Tribunal Supremo, que rechaza que los despidos efectuados durante la emergencia sanitaria de la Covid-19 puedan considerarse nulos automáticamente, aunque considera que se trata de una sentencia que "juzga un hecho en particular". No obstante, Álvarez ha manifestado que hay una "legislación excepcional" que corresponde a los ERTES, con unas "condiciones excepcionales" para las empresas, y cree que ,en consecuencia, "el Supremo no puede decir que no es razonable que el Estado pida que se garantice los puestos de trabajo".

