Bilbao, 9 de mayo de 2026. Amaia Montero vuelve a subirse al escenario con La Oreja de Van Gogh 19 años después de la última ocasión en el BEC (Bilbao Exhibition Centre) ante 15.000 espectadores que abarrotaron el concierto en la primera fecha de la gira 'Tantas cosas que contar'. La formación ha abierto el concierto con '20 de enero' y ha proseguido con 'Deseos de cosas imposibles', dos temas clásicos de la banda pertenecientes a la era de Amaia, antes de dirigir unas palabras al público asistentes, cuando Amaia ha asegurado que pensó que "no volvería a subirse nunca al escenario".