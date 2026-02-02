La ampliación del CAAC en Sevilla y el X aniversario del C3A de Córdoba marcan su programación

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha presentado este lunes la nueva programación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de Sevilla y del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) de Córdoba "compuesta por doce grandes exposiciones, que incluyen la muestra con la que se inaugurará la ampliación del CAAC al renovado Pabellón del Siglo XV, en desuso desde 1992, así como las dos exposiciones del programa Iniciarte para artistas y comisarios andaluces menores de 35 años".