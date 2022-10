La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN) ha rechazado suspender la expulsión de Mohamed Said, al que la Policía perfila como "uno de los principales referentes en España del salafismo más ortodoxo", hasta el punto de que, "desde su llegada, se ha producido un aumento del radicalismo en la región de Tarragona a causa de su discurso", así como la de Amarouch Azbir. (Fuente: Mohamed Said, Parlament de Catalunya, Europa Press)

