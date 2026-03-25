Ana Pastor y Laureano Molins, investidos como doctores honoris causa por la CEU UAO

Barcelona, 25 de marzo de 2026. La Universitat CEU Abat Oliba ha investido como doctores honoris causa a la expresidenta del Congreso de los Diputados y exministra de Sanidad, Ana Pastor Julián, y al reconocido cirujano torácico y presidente de la Asociación Contra el Cáncer en Barcelona, Laureano Molins López-Rodó. La universidad ha querido otorgarles la máxima consideración académica por su labor en el ámbito de la salud y por su servicio institucional. El acto ha tenido lugar en el Aula Magna de la universidad y ha contado con numerosas personalidades del sector sanitario. Laureano Molins se ha mostrado muy agradecido por el reconocimiento y ha destacado el papel de la universidad como eje clave para conectar la investigación con la práctica clínica. Ana Pastor también ha expresado su satisfacción por esta distinción y ha analizado los principales retos a los que se enfrentará el sistema sanitario en los próximos años. La investidura se ha producido en un momento especialmente significativo para la Universitat CEU Abat Oliba, que impulsa el desarrollo de su proyecto académico en el ámbito de las Ciencias de la Salud y de la Vida.