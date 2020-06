Ana Pontón se ve presidenta de coalición: "Lo mejor es que lidere el BNG"

"Hoy no hay duda de que si el próximo 12 de julio el PP no tiene una mayoría absoluta, vamos a tener un gobierno alternativo". Son palabras de la candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón (Sarria, 1977), dando por hecho una coalición de dos o tres partidos si lo permite la aritmética. "Esa es una realidad que nadie obvia y, desde luego, yo creo que lo mejor para Galicia es que lo lidere el BNG, porque no solo tenemos que romper con el Gobierno del PP, sino también con ese centralismo que es tan letal para nuestro país", ha advertido.