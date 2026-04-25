Analista afirma que Trump tiene "cierta prisa" por salir victorioso del conflicto con Irán

Madrid, 25 de abril de 2026. La Casa Blanca ha confirmado este viernes el envío de una delegación estadounidense a Islamabad, Pakistán, con vistas a mantener conversaciones directas para poner fin al conflicto desatado a finales de febrero en Irán, en medio de una tregua indefinida anunciada esta semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Paolo Cossarini, profesor del Grado en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), ha reflexionado sobre una supuesta urgencia estadounidense en resolver el conflicto y ha manifestado que, aunque Trump declara públicamente que "no tiene prisa", en realidad "cierta prisa sí que hay por el desgaste interno. Evidentemente los sondeos apuntan a un apoyo muy bajo de la población de Estados Unidos a Trump y a la guerra en Irán". Asimismo, ha señalado que existe "cierta prisa evidentemente en un sentido más geoeconómico y geopolítico", aunque "hay una prisa de salir de alguna manera victoriosa, es decir, presentando por lo menos a la población una victoria".