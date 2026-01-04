Anasagasti aconseja a Sánchez "huir de Zapatero como de la peste"

El que fuera portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados Iñaki Anasagasti, nacido en Venezuela, ha reprendido a EH Bildu, Podemos y Sumar por sus "argumentos" sobre Venezuela. Igualmente ha criticado a Pedro Sánchez argumentando que "Sánchez quiere mediar, pero antes tiene que hacer los deberes : tiene que reconocer a Edmundo González Urrutia, felicitar a María Corina Machado por su Precio Nobel, que no lo ha hecho y huir de Zapatero como de la peste". Anasagasti ha hechos estas declaraciones ena concentración que ciudadanos venezolanos han celebrado este domingo en Bilbao la "caída" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La plataforma "Venezolanos Bilbao Bizkaia" ha convocado este acto frente al Ayuntamiento de Bilbao, que ha comenzado a partir de las cinco de la tarde